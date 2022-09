Lavoro e sanità, il Pd incontra i sindacati: "Pronti con proposte per sostenere Ansaldo Energia e Piaggio. Pnrr risorsa preziosa che non va sprecata"

Questa mattina il Ministro del Lavoro Andrea Orlando e i candidati del Partito Democratico in Liguria (Valentina Ghio segretaria regionale del Pd e candidata alla Camera; Lorenzo Basso, Giancarlo Furfaro e Cristina Lodi, candidati al Senato; Alberto Pandolfo e Katia Piccardo candidati alla Camera) hanno incontrato, su richiesta del Pd, i sindacati liguri, per ascoltare le loro istanze sul mondo del lavoro. All'incontro erano presenti anche il segretario metropolitano Pd Genova Simone D’Angelo e il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi.

Al centro le crisi aziendali in Liguria, da Ansaldo a Oto Melara fino a Piaggio Aero, su cui il Ministro Orlando si è soffermato particolarmente annunciando che, per quanto riguarda Piaggio: “Stiamo lavorando per trovare soluzioni in tempi rapidi, mentre più delicata - ha proseguito Orlando - risulta la questione di Ansaldo Energia, per questo sarebbe da valutare un eventuale sostegno di Cassa Depositi e Prestiti per l’azienda, chiedendo però garanzie e impegni chiari per il futuro”.

I sindacati hanno chiesto che sia avviato un dialogo costante con il governo sui temi del lavoro e di attivare soluzioni per contrastare il caro energia, che rischia di mettere in ginocchio le imprese.

Affrontatati anche temi urgenti come quello della Sanità e del Pnrr: “Sarebbe necessario un piano di ampio respiro, che vada oltre l’ordinaria amministrazione, in grado invertire un trend, a partire dalla fuga dei cittadini che per curarsi vanno in altre regioni. I fondi del Pnrr se ben usati permetteranno di portare avanti un’assistenza sanitaria di prossimità e offrire un servizio di cura in quei territori lontano dagli ospedali. In Liguria invece Toti sta usando il Pnrr solo per la manutenzione ordinaria, senza un piano sociale e sanitario articolato; questo vuol dire sprecare degli investimenti preziosi e non consentire un riposizionamento della Regione nello scacchiere nazionale”, ha osservato il Ministro.