Toirano, una mostra paleontologica intitolata "La meravigliosa storia della vita sulla Terra"

Sarà inaugurata domani, domenica 4 settembre, alle ore 17.00, presso la biblioteca civica "Baccio Emanuele Maineri" di Toirano, in via Parodi 31, la mostra paleontologica dal titolo “La meravigliosa storia della vita sulla Terra”, una suggestiva esposizione di reperti fossili originali, appartenenti tutti alla cospicua collezione privata del sig. Domenico Lanzano.

Promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Scientifica Culturale “In Legend” in collaborazione con il personale della biblioteca civica, la mostra si propone di ripercorrere, attraverso una sequenza ragionata di reperti fossili provenienti da tutto il mondo, l’affascinante cammino della vita dalle prime forme molecolari fino all’uomo preistorico: un cammino lungo ben quattro miliardi di anni, che si snoda tra forme di vita attraenti ma ancora perlopiù sconosciute al grande pubblico, quali quelle del Pre-Cambriano, Cambriano e Carbonifero, per arrivare a quelle ampiamente note come i dinosauri, i grandi mammiferi e lo stesso uomo.

Tra i pezzi selezionati e proposti troviamo innanzitutto un grande calco di Tarbosauro, il gigantesco carnivoro lungo dai 10 ai 12 metri e con un cranio di oltre un metro. Non mancano poi esemplari di crani della terrificante Tigre dai denti a sciabola, che probabilmente si estinse proprio a causa di questi canini spropositati che negli adulti diventarono degli ostacoli alla sopravvivenza.

Protagonista di una vetrinetta a lui soltanto dedicata è il cranio dell’Homo naledi: vissuto in Africa tra i 335.000 e i 236.000 anni fa, presenta caratteristiche comuni ad Australopithecus e Homo. Un periodo importante, quello nel quale visse, nella storia dell’evoluzione umana; lo stesso periodo in cui si sarebbero cominciati ad affermare, tra gli altri, gli antenati della nostra specie, i moderni Homo sapiens (in sostanza, con naledi siamo stati, almeno per una fase della nostra storia evolutiva, contemporanei).

Uno degli ultimi acquisti effettuati del collezionista, ora esposto a Toirano, è un insetto odonato, ovvero una splendida libellula proveniente dal sito cinese di Liaoning, oggi chiuso e dichiarato di interesse esclusivamente scientifico.

Proveniente dal Madagascar è invece una colata di ambra dallo straordinario peso di oltre un chilo. Come sappiamo, l’ambra è una resina fossilizzata che, scendendo lungo la corteccia della pianta, ingloba piccoli insetti e resti vegetali. Nell’esemplare esposto ci sono oltre 60 inclusioni di insetti che resteranno per altri milioni di anni inglobati nella resina fossile.

Ad attendere i visitatori è infine anche un enorme diaspro zebrato del peso di oltre 30 kg, le cui striature sono dovute all’accumulo di strati di diversi minerali durante i milioni di anni trascorsi.

«Fiduciosi che l’iniziativa possa incontrare anche la curiosità dei molti turisti in visita a Toirano, già richiamati dal fascino unico delle nostre Grotte – dichiara il consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza –, invitiamo tutti coloro per i quali la mostra è pensata, bambini e ragazzi, famiglie, appassionati, studiosi e collezionisti, a partecipare numerosi».

Dal 4 settembre al 9 ottobre prossimi, la mostra sarà quindi liberamente visitabile – con possibilità di visita guidata a cura dell’Associazione “In Legend” al costo di 1 € a persona – nei giorni e orari di apertura della biblioteca (lunedì, mercoledì e sabato, dalle 15.30 alle 18.30; martedì e venerdì, dalle 21.00 alle 23.00), il giovedì dalle 17.30 alle 20.00, la domenica dalle 10.30 alle 20.00, o anche, per gruppi e scolaresche, in altri momenti da concordare, secondo le esigenze, ai numeri indicati nella locandina (3398030315 - 3383020228).