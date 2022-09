Elezioni politiche 2022, Sandra Zampa (Pd) ad Albenga: “Sanità al centro. Fu un errore chiudere il Pronto Soccorso. Giusto scusarsi”

Sanità al centro di un programma elettorale Pd ampio, che verrà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni. Sanità, Salute, ovvero servizi indispensabili, persone, vita.

Questo pomeriggio presso la sede del Pd di Albenga, il segretario del circolo della città Ivano Mallarini, insieme al suo vice Carlo Alberto, hanno ospitato Sandra Zampa, già sottosegretaria alla salute nel governo Conte due ed ora candidata al Senato nel collegio uninominale Liguria ponente, accompagnata dal consigliere regionale Roberto Arboscello.

In una sala gremita, malgrado il maltempo, i cittadini hanno ascoltato con attenzione prima l’introduzione del consigliere comunale Giorgio Cangiano, che ha evidenziato in particolare la situazione che attanaglia il territorio ingauno legato alla soppressione del Pronto Soccorso all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e alla battaglia che si sta portando avanti, seguita dagli interventi del consigliere Arboscello e poi della candidata Zampa, che hanno sottolineato il focus sulla Sanità, anche in risposta alle sempre più pressanti richieste dei cittadini esasperati.

A Sandra Zampa, che vive a Bologna, è stato chiesta la sua disponibilità per il collegio uninominale Liguria ponente in virtù delle sue competenze specifiche proprio in tema di Sanità. Dal 18 marzo 2021 ricopre infatti l'incarico di responsabile degli aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali ed alle attività istituzionali nazionali del Ministero della Salute, è m della Segreteria nazionale del Partito Democratico, guidato da Enrico Letta, in qualità di responsabile del Dipartimento Salute e ricopre l'incarico di esperta del Ministero della Salute per gli aspetti comunicativi degli affari interni e delle relazioni internazionali.

In sede di incontro, alcuni presenti hanno proposto tematiche rilevanti da risolvere che sul territorio, attualmente, sono ferite aperte, quali ad esempio la cannabis terapeutica e i diritti dei disabili.

Resta da attendere il programma completo per vedere se riusciranno a convincere con forza e decisione i delusi dalla politica e coloro che ricordano che il Pronto Soccorso di Albenga fu chiuso proprio dalla sinistra. “Bisogna ammettere di aver sbagliato ed è opportuno chiedere scusa”, il commento di Sandra Zampa.