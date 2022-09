Pietra Ligure, incendio all'ospedale Santa Corona: 3 intossicati e 60 degenti evacuati (FOTO e VIDEO)

Tre intossicati e sessanta degenti evacuati. Questi i numeri dell'incendio divampato nella notte presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in una stanza del reparto di ortopedia.

L'allarme è stato lanciato attorno alla mezzanotte. Le fiamme hanno interessato il terzo piano. Il fumo in poco tempo ha invaso anche il secondo (dove si è verificata la rottura di un tubo dell'acqua) e il quarto piano della struttura.

Questa la nota diramata nella notte da parte dell'Asl 2: "La cause sono ancora da chiarire. Secondo le procedure previste, grazie all'intervento dei reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del chirurgico sono stati spostati in altra sede mentre attualmente sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al Pronto Soccorso di Savona salvo necessità inderogabili. Gli esami in programma per la giornata odierna (lunedì 5 settembre) non saranno eseguiti o potrebbero subire forti variazioni di orario".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (mobilitate le squadre di Savona, Albenga e Finale), i carabinieri, la Polizia di Stato e i sanitari. L'attivazione automatica del dispositivo antincendio ha evitato il peggio.

I degenti evacuati sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale pietrese e presso i nosocomi di Savona e Albenga. Per gli effetti delle pratiche di spegnimento, per le quali si è resa necessaria un'ingente quantità di acqua, è stata sgomberata l'intera palazzina per i possibili problemi strutturali causati dalle infiltrazioni.