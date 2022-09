Pietra Ligure: incendio all'ospedale Santa Corona, la Procura aprirà un fascicolo (FOTO e VIDEO)

Grande paura nella notte per un incendio divampato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: "Nella notte tra il 4 e il 5 settembre si è sviluppato un rogo in una stanza di degenza del reparto di ortopedia situato al terzo piano", spiegano dall'Asl 2 nella conferenza stampa organizzata nella mattinata odierna.

"Il tempestivo intervento del personale in servizio e dei vigili del fuoco hanno permesso di contenere l'incendio nella stanza in cui si è sviluppato. Tale evento ha però causato una serie di danni al corpo principale del padiglione chirurgico, che potranno essere definiti con precisione nei prossimi giorni. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per stabilire le cause dell’incendio".

"Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco hanno interdetto l'utilizzo di una buona parte del corpo principale del padiglione chirurgico. Al momento dell’incendio erano presenti 85 pazienti nel padiglione chirurgico. 77 sono stati trasferiti in altri reparti negli ospedali di Albenga e Savona, 2 all'ospedale San Martino, 6 sono stati dimessi e circa 10 pazienti sono trattenuti al quarto piano del padiglione in quanto area non considerata a rischio e agibile in esito all'intervento dei vigili del fuoco", aggiungono dall'Asl 2.

"Tre pazienti hanno subito conseguenze da intossicazione da fumo, e sono stati prontamente trasferiti uno nel reparto di terapia intensiva di Savona e due nel reparto di medicina di Savona. Otto dipendenti si sono rivolti al pronto soccorso accusando sintomi da intossicazione e sono stati dimessi con prognosi da una a tre giorni. In giornata odierna sarà avviata una verifica su tutto il personale interessato".

"In vista della necessaria verifica dell'entità dei danni, fase a cui seguirà il ripristino con tempi ad oggi da definire, sarà necessario, almeno fino alla definizione degli interventi, ridurre le attività ortopediche, neurochirurgiche e neurologiche. Si prega quindi la cittadinanza di evitare l'autopresentazione al pronto soccorso di Santa Corona se non in casi strettamente necessari - concludono dall'Asl 2 - Potranno verificarsi disagi negli accessi ambulatoriali anche della Medicina Nucleare. Si sta provvedendo con la massima tempestività a contattare i pazienti e si è provveduto già a partire dalla notte a contattare i parenti dei pazienti trasferiti. Per i parenti che non fossero ancora stati contattati sono a disposizione due numeri di telefono lo 0196232718 e lo per richiedere informazioni".

Oggi, attorno alle ore 12.30, il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti effettuerà un sopralluogo presso il nosocomio pietrese: "Voglio ringraziare tutto il personale sanitario che in queste ore si è speso senza sosta per mettere al sicuro i pazienti ricoverati. Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: secondo le procedure previste, grazie all'intervento dei medici reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del padiglione chirurgico sono stati spostati in altra sede, mentre sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Pare che l'incendio sia di origine dolosa".

"Intanto stiamo lavorando anche per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano programmati a partire da oggi e nelle prossime settimane, considerato che una parte dell'immobile - conclude Toti - è stato reso inagibile dalle fiamme".

La Procura aprirà un fascicolo su quanto accaduto nella notte all'interno della struttura sanitaria. Sulle cause del rogo vige il massimo riserbo.

Nel corso della conferenza stampa il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli ha personalmente ringraziato il personale sanitario che durante il rogo è prontamente intervenuto evitando così guai peggiori.

"Non potendo e non volendo addentrarmi in analisi che spettano ad altri, mi preme però sottolineare l’efficace lavoro svolto da chi ha immediatamente messo in sicurezza i degenti, da chi si è occupato del loro stato di salute e da chi si sta adoperando per il loro trasferimento in altra sede, oltre, ovviamente, da chi ha spento l’incendio e sta verificando l’agibilità dei locali", commenta Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

"Un grazie di cuore, pertanto, agli infermieri, ai tecnici, ai medici, al personale di portineria, sia quelli già presenti in servizio che quelli arrivati a dare una mano, alcuni in ferie, ed alla direzione; un sentito grazie ai vigili del fuoco, all'Arma dei carabinieri e ai volontari del Soccorso giunti numerosi anche da lontano", conclude Brunello.