Disabilità, Pastorino: "Manca la continuità delle cure, da tempo sono al fianco dell’associazione Maruzza ma la Giunta Toti resta immobile"

"Maria Teresa Castelli, presidente dell’associazione Maruzza, in questi giorni lancia un appello alle istituzioni affinché si attivino al più presto per garantire una continuità di cure ai giovani disabili". Lo scrive in una nota il capogruppo in Regione di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

'Si tratta di una problematica che ho sollevato diverse volte sia in Consiglio Regionale che in Commissione II Sanità - dice Gianni Pastorino - Ma quando si parla di sanità alla Giunta Toti piace riempire i giornali con paroloni altisonanti, favorire gli enti privati smantellando il sistema sanitario regionale. E quest’ultimo caso ne è la dimostrazione'.

Ancora oggi molti ragazzi, una volta diventati maggiorenni, sono abbandonati e i propri genitori sono costretti a gestire da soli situazioni difficili. L’associazione Maruzza è composta da medici, genitori, professionisti che hanno scelto di attivarsi sul proprio territorio per sensibilizzare le istituzioni sull’importanza delle cure palliative e il valore dell’assistenza a domicilio o in hospice.

'Lo scorso luglio ho evidenziato prima in Commissione II poi in Consiglio Regionale come occorra quanto prima giungere ad una soluzione, organizzando protocolli e percorsi certi riguardo alla Transitional Care', dice Pastorino.

Dopo le sollecitazioni del Consigliere Pastorino Regione Liguria ha risposto di volersi attivare con percorsi ambulatoriali condivisi tra specialisti dell’età pediatrica e degli adulti e di voler riattivare uno specifico gruppo di lavoro coordinato da Alisa.

Al momento le parole del Presidente Toti rimangono promesse al vento perché, di fatto, non si è mosso ancora niente.

Lo scorso marzo ho posto l’attenzione sulla creazione dell’ambulatorio ‘Bimbi Per Sempre’, promossa sempre dall’associazione Maruzza con l’obiettivo di trovare risposte adeguate per quella parte di popolazione talmente fragile da avere bisogno di servizi dedicati da parte delle strutture ospedaliere.

Anche in questo caso, dopo la richiesta del Consigliere Pastorino, Alisa si è impegnata nell’attivazione di un tavolo operativo.

'Ancora parole ma nessun fatto concreto - aggiunge Pastorino - Ad oggi quel tavolo operativo promesso da Alisa resta un miraggio.

Da anni mi spendo su questo tema: nella scorsa Legislatura in più di un’occasione ho evidenziato le problematiche legate alla disabilità e alla continuità delle cure nella nostra Regione.

La politica continua a promettere tavoli operativi di coordinamento per realizzare la formalizzazione di percorsi sanitari dedicati ad adolescenti e giovani adulti malati che hanno bisogno di avere specificità di trattamenti e non una differenziazione a seconda degli ospedali dove vengono portati.

L’incapacità della Giunta Toti di gestire anche questa esigenza, più volte evidenziata da me e da associazioni e realtà attive sul territorio, mette a nudo tutte le carenze organizzative. Il Presidente Toti non si rende conto che queste persone malate e le loro famiglie sono sottoposte a disagi indicibili. Si tratta di una richiesta che avevo già fatto prima nel 2020 e successivamente nel 2021. Non sono ammissibili ulteriori ritardi".