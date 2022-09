Incendio al Santa Corona: un accendino, una bombola di ossigeno e poi il dramma

Proseguono le indagini per fare chiarezza sul rogo divampato all'interno del reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sebbene dalla Procura (che ha aperto un fascicolo per incendio colposo) permanga il massimo riserbo, l'attività investigativa ha iniziato a rendere piu chiaro da dove si è propagato l'incendio, oltre che da quale stanza: sviluppi investigativi che certificano come la vicenda si stia chiarendo. Intanto è ormai di dominio pubblico la versione secondo la quale a causare il rogo sia stato l'utilizzo di un accendino, da parte di un degente, vicino ad una bombola di ossigeno: rimane da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una imprudenza.

Nel frattempo la vicenda è diventata oggetto di schermaglie politiche in primis con la Lega che, attraverso una nota stampa firmata da Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Flavio Di Muro, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo ha dichiarato: "L’autore dell’incendio all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha un nome e un cognome. Un immigrato extra comunitario già noto alle forze dell’ordine e ricoverato per una frattura al femore avrebbe appiccato il fuoco ridotto in cenere un intero reparto, mettendo a repentaglio la vita di decine di ricoverati e degli operatori sanitari. Senza contare gli ingenti danni provocati alla struttura. Le testimonianze al vaglio degli inquirenti puntano tutte sulla stessa persona. Un gesto di violenza folle e inaudita".

L'uomo indicato dagli esponenti del Carroccio sarebbe uno dei protagonisti della rissa di qualche giorno fa in piazza del Popolo a Savona, un cittadino somalo che in seguito a quell'episodio ha riportato una gamba rotta finendo così ricoverato al Santa Corona.

"Sarà la Magistratura, con le perizie, a stabilire le cause dell'incendio - ha dichiarato Toti al termine del sopralluogo effettuato al Santa Corona nella giornata di ieri - Quel che mi risulta è che tutto sia scaturito da un paziente ricoverato sul posto, dov'è stato rinvenuto un accendino e, considerata la velocità di propagazione delle fiamme pur in un edificio costruito con tutti i dispositivi antincendio necessari, i Vigili del fuoco immaginano vi sia stato un comportamento attivo di un soggetto in tal senso".

Tornando nell'ambito politico, alle affermazioni della Lega ha risposto il circolo Pd Pietra Ligure e Val Maremola: "L'episodio che avrebbe per protagonista in negativo un cittadino extracomunitario, in preda ad un evidente stato di alterazione, va stigmatizzato in pieno ed è giusto che chiunque commetta atti criminosi del genere, vada condannato indipendentemente da colore della pelle - le parole degli esponenti dem pietresi - Questa strumentalizzazione è inaccettabile".