Albenga e Nizza, primi passi per una collaborazione (FOTO)

Durante la visita ad Albenga di Laurence Navalesi, assessore delegato alle Relazioni Transfrontaliere di Nizza si sono gettate le prime basi per dare il via a una cooperazione importante tra le due realtà.

Dai temi legati all’arte, alla cultura, passando per i progetti europei Interreg e molto altro, diversi i temi trattati durante l’incontro al quale hanno partecipato, oltre al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e a Laurence Navalesi anche il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore agli eventi Marta Gaia, il dottor Riccardo Badino e la dott.sa Selene Pollini funzionaria dell’ufficio turismo del Comune di Albenga.

Tra gli obiettivi che ci si è posti a breve termine innanzitutto quello di avviare scambi culturali che coinvolgano in particolare i ragazzi delle scuole, sui temi dell’arte, della cultura e del mare.

La giornata è proseguita con una visita al Centro Storico di Albenga e ai suoi musei.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa collaborazione apre diverse prospettive di cooperazione sia sui grandi temi, sia – e questo più a breve termine – su quelli legati agli scambi culturali, in particolare attraverso gite scolastiche tra Albenga e Nizza. Ringrazio l’assessore Laurence Navalesi per i molti spunti offerti per dare il via a questo progetto di collaborazione transfrontaliera. In un momento nel quale purtroppo in Europa si costruiscono “muri”, noi stiamo costruendo ponti. Un dialogo aperto che certamente continuerà nei prossimi mesi”.