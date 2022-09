Albenga, le aziende potranno conferire gratuitamente i vetri delle lastre di copertura delle serre danneggiate dal maltempo

Grazie all’intervento del comune di Albenga le aziende agricole che hanno subito danni alle serre a causa della forte grandinata dello scorso 30 agosto potranno conferire gratuitamente i vetri delle lastre di copertura danneggiate al Centro di raccolta della SAT. Questo quanto approvato ieri in una riunione di giunta straordinaria.

Nella giornata di martedì 30 agosto, infatti, il passaggio di una tromba d’aria e di una violenta grandinata ha provocato ingenti danni sia agli stabilimenti balneari che alle aziende agricole.

In particolare la forte grandinata, oltre ad aver compromesso una parte dei prodotti agricoli coltivati sulla Piana, ha determinato la rottura di numerosi lastre di copertura delle serre provocando la caduta del vetro all'interno delle stesse.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Da subito l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi e l’assessore all’ambiente Gianni Pollio hanno creato un dialogo con le associazioni di categoria agricola e la SAT che si è concluso con l’accordo che permetterà lo smaltimento gratuito delle lastre di vetro danneggiate. In un momento di difficoltà legato all’aumento delle utenze un ulteriore aggravio di spesa sarebbe stato fatale per molte aziende. L'intervento del Comune in questo senso ha aiutato una realtà economico/commerciale che ha una ricaduta positiva su tutto il nostro territorio sia in termini economici che occupazionali e di consumi. Voglio ringraziare la SAT per essersi resa disponibile a svolgere tale servizio”.

Aggiunge l’assessore all'Agricoltura Silvia Pelosi: “In un anno difficile come quello che stiamo vivendo già particolarmente a causa della crisi globale, dell’aumento dei prezzi e il timore di quello che potrà succedere, abbiamo ritenuto doveroso fare quello che potevamo come Comune per andare incontro agli imprenditori agricoli. Come amministrazione siamo sempre disponibili al dialogo e ad ascoltare le difficoltà e le esigenze di associazioni di categoria e imprenditori del territorio”.