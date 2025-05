Savona, raid di furti e danneggiamenti in piena notte: colpiti anche i Bagni Marinella

Non solo colpi alle attività commerciali ma anche negli stabilimenti balneari.

Questa notte a Savona è andato in scena un vero e proprio raid di danneggiamenti e furti e come vi avevamo documentato questa mattina con le spaccate all'attività "Le Bufale di Cuneo" e a "La Caffetteria" ex bar "Gio" di Corso Tardy & Benech e il ristorante pizzeria "Fuori Luogo" di Corso Viglienzoni, i ladri si sono intrufolati danneggiando la vetrata lato spiaggia dei Bagni Marinella di Corso Vittorio Veneto.

All'interno dello stabilimento balneare, il malvivente, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza intorno alle 3.30, ha rubato circa 100 euro dal fondo cassa, un monopattino e un Ipad.

I ladri avrebbero tentato, invano, di entrare anche ai Bagni Wanda.

Nei furti alle tre attività erano state utilizzate le grate dei tombini presi in zona.