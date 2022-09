Incendio al Santa Corona, è morto il paziente ricoverato in Terapia intensiva a Savona

" Nonostante l’impegno profuso da tutto il personale sanitario che l’ha avuto in carico, dalla mattinata di oggi il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato sino al decesso di questo pomeriggio " spiegano dall'Asl 2 savonese.

"Sono addolorato per l‘accaduto e sono vicino alla famiglia in questo delicato momento - dichiara il dott. Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2 - Alle condoglianze che porto a nome di tutta l’Azienda aggiungo che stiamo lavorando tutt’ora con le forze dell’ordine e con la Magistratura per fare chiarezza sulla vicenda”.

Anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, ha espresso vicinanza alla famiglia dell’anziano deceduto: “Esprimo le mie sentite condoglianze ai familiari – afferma il presidente della Regione -. Avevamo tutti sperato che potesse farcela grazie anche all’intervento chirurgico a cui era stato tempestivamente sottoposto, ma purtroppo oggi le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate”.

Prosegue intanto l’impegno straordinario del personale della Asl2 per completare il ripristino delle funzioni sanitarie del Padiglione chirurgico del Santa Corona.