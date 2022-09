Aquile e grifoni per l'antipasto di Serie B: il Genoa a Palermo per infilare la quinta

"Aramu non è pronto dal punto di vista fisico, a Palermo non sarà titolare. I cambi? Avrò sbagliato, ma prendere decisioni, anche sbagliate, è il mio lavoro e in settimana vedo io cosa succede in campo, diversi fattori mi portano a farle". Nella settimana dei festeggiamenti per i 129 anni del club, il tecnico Alexander Blessin smorza così, con garbo ma anche un briciolo infastidito, i borbottii sulle sostituzioni e il mancato impiego finora degli ultimi importanti acquisti fattisi sempre più fitti dopo il pareggio casalingo col Parma.

Non ci sarà spazio quindi nell'undici titolare che affronterà stasera al "Renzo Barbera" il Palermo di Eugenio Corini (ore 20.45, arbitro Cosso di Reggio Calabria), nella quinta giornata di Serie B, per l'ex Venezia. E questo nonostante la squalifica di Gudmundsson, espulso coi Ducali per un doppio giallo e stangato poi dal giudice sportivo con tre turni di squalifica per frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

Frasi, quelle del tecnico genoano alla vigilia, che suonano come un chiaro manifesto della sua linea di pensiero: per scendere in campo prima di tutto è indispensabile raggiungere determinati standard fisici.

Molto probabilmente per la necessità, non solo di essere in grado di praticare quel pressing asfissiante marchio di fabbrica di una squadra che finora ha fatto della fase difensiva il suo punto di forza, ma anche per essere lucidi al momento giusto, sulla distanza dentro i novanta minuti.

Discorso collegato alle scelte dei secondi tempi. Chi è subentrato non sempre ha reso al meglio, anche se difficilmente si può imputare qualche responsabilità alla condizione atletica di questi ultimi, in gruppo dall'inizio del ritiro estivo. Certo è che c'è da aspettarsi che in una trasferta insidiosa in un ambiente carico come quello palermitano, il coach tedesco ai suoi chieda di essere al 100%, e forse anche più, in ogni minuto di gara giocato.

E se la fase difensiva ha dato finora ottime indicazioni, escludendo i calci piazzati per i quali l'impressione è che vi sia ancora da lavorare, e quindi le scelte contro "un Palermo arrabbiato" saranno le solite nel pacchetto arretrato, davanti si cerca maggior velocità nel possesso palla. Farlo toccherà, insieme a Badelj e a un Frendrup sempre più a suo agio in campo, a Portanova e Jagiello alle spalle di Coda ed Ekuban.

"Dobbiamo giocare la nostra partita, anche se davanti avremo 30mila tifosi che sosterranno il Palermo. Sarà una battaglia" ha avvertito Blessin, ben conscio delle difficoltà che una trasferta in un campo così caldo, da tutti i punti di vista, e con un avversario tutt'altro che da sottovalutare, nonostante queste prime difficoltà, vista in particolare la qualità in mezzo al campo a disposizione dei rosanero.

Probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Sari; Elia, Brunori, Di Mariano. Allenatore: E. Corini