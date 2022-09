Albisola, ultimo giorno per l'ordinanza di stop ai mezzi pesanti: un gruppo di albisolesi la vorrebbe prolungata tutto l'anno

Ultimo giorno oggi dell'ordinanza di stop al transito dei mezzi pesanti in uscita dal casello di Albisola Superiore e un gruppo di albisolesi chiede che sia presente tutto l'anno.

"Il problema si presenta anche d’inverno, perché i mezzi pesanti che vanno al porto di Savona vengono obbligati ad uscire ad Albisola Superiore quando l’uscita a Savona ha lo stesso tempo di percorso? Si eviterebbe così l’intasamento dell’Aurelia - dice una albisolese con una lettera indirizzata al Prefetto di Savona Enrico Gullotti e ai sindaci di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure - speriamo in un vostro intervento rapido entro la scadenza dell’ordinanza di metà settembre. I cittadini di Albisola ringraziano".

L'ordinanza, firmata dal primo cittadino Maurizio Garbarini, era scattata lo scorso venerdì 8 luglio alle 16.00 fino alle ore 22.00 della domenica, evitando così che il traffico venisse congestionato nelle ore clou d'arrivo dei turisti per il fine settimana.

Lo scorso anno era stata istituita dal sindaco ad agosto andando a sostituire quella emessa a luglio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'imposizione ministeriale era proseguita fino a metà agosto e per i tutti i restanti venerdì fino al 10 settembre era stato invece emesso il provvedimento del primo cittadino albisolese.

L'ordinanza era stata proclamata sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 dal sindaco attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Lo stop era partito quindi era partito l'8 luglio concludendosi oggi 11 settembre, incastrandosi con le limitazioni già presenti disposte dal Ministero per i sabati (8-16) e domenica (7-22) di luglio e agosto nel quale vengono inclusi anche alcuni venerdì (22-29/07 e 5-12/08 dalle 16 alle 22).

"L'auspicio è che i mezzi pesanti non escano più ad Albisola ma un grosso lavoro con l'ordinanza è stato fatto - dice Garbarini - qualcuno però ha già fatto richiesta di prolungarla minacciando per le vie brevi qualche presidio su corso Mazzini. Ritengo però che il buon senso dica che per l'estate abbiamo fatto questo, vediamo cosa succederà andando avanti".

"Per uno stop invernale ritengo che sia la Prefettura che la Questura non penso prendano questa decisione. Ci auguriamo che vada avanti sia l'Aurelia Bis che il ribaltamento del casello, i tasselli si stanno piano piano avvicinando per arrivare a non avere più i camion. Non possiamo mettere in crisi un'economia già in difficoltà" ha continua il sindaco di Albisola.

In due mesi sono state comminate da parte della polizia locale 23 multe da 86 euro ciascuno ai camionisti che non hanno rispettato l'ordinanza.