Liguria, aperto il bando di 3 milioni di euro per finanziare gli agriturismi

Trend positivo per entroterra e agriturismo nell’estate 2022. “Gli agriturismi rappresentano un potente veicolo per promuovere l’ospitalità e le nostre tradizioni. Secondo il recente rapporto sul Turismo enogastronomico italiano a cura di Roberta Garibaldi, dal 2010 le aziende agrituristiche in Italia sono cresciute di oltre 5 mila unità (+25% circa). La Liguria si fa forte di 727 agriturismi iscritti nella banca dati regionale così ripartiti: 147 a Genova, 247 a Imperia, 187 a Savona e 146 su La Spezia". Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, allo Sviluppo dell’Entroterra e al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

Fino al 25 ottobre è aperto un bando con un finanziamento di 3.000.000 di euro sulla misura 6.4 del PSR per finanziare gli agriturismi (tutte le info su www.agriligurianet.it).

"Un comparto da sostenere, sicuramente favorito della restart di questa estate che ha riguardato anche, in generale, gli arrivi e le presenze nei Comuni dell’entroterra, sempre più apprezzati. Ad esempio, se paragoniamo le presenze del mese di giugno 2022 sullo stesso periodo del 2021, l’incremento è del 43% circa. Pressoché stabili i dati comparati di luglio e agosto. Risultati come questi ci spronano a continuare a sostenere queste realtà e a rilanciare le peculiarità del nostro entroterra”, conclude Piana.