Protesta del Gruppo Pd in consiglio regionale: "Sanità allo sbando, ma Toti pensa solo alla campagna elettorale"

"Non è più possibile osservare inermi il disfacimento a cui la Giunta sta portando il Sistema sanitario ligure: giorni di attesa in barella ai Pronto soccorso; carenza di personale medico e infermieristico, migliaia di cittadini senza medico di base, per non parlare del blocco temporaneo degli interventi al San Martino e delle liste d’attesa infinite a cui sono costretti i cittadini che chiedono solo di essere curati. Oggi in Consiglio Regionale, di fronte all'ennesima assenza dell'Assessore Toti, che girovaga in campagna elettorale tra talk e comizi incurante del suo ruolo in Regione, il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha deciso di esporre sei cartelli con i numeri di questa Sanità allo sbando, che fa acqua da tutte le parti. E che riesce a rimanere in piedi solo grazie all’impegno e ai sacrifici del personale sanitario", dichiarano i consiglieri del Gruppo PD in Regione Liguria.