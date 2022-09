Superbonus, Piana (Lega): "Sblocco dei crediti d’imposta ottima notizia per le imprese e per i lavoratori onesti"

“È un’ottima notizia per le imprese e per i lavoratori onesti lo sblocco dei crediti d’imposta. Una boccata d’ossigeno che arriva grazie al lavoro della Lega e del sottosegretario all’Economia Federico Freni che con un emendamento al decreto Aiuti bis delimita la responsabilità dei crediti soltanto a chi non ha operato con diligenza e con pene molto severe. Lo sblocco dei crediti relativo al superbonus 110% vale ben 10 miliardi e salverà circa 30 mila aziende i cui crediti erano rimasti bloccati. Con la Lega si passa dalle parole ai fatti”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.