Roviasca, Fersini (Quiliano Domani): “Famiglia senz’acqua si deve arrangiare? Signor sindaco ci ripensi”

“Accade oggi, nel 2022 che nella ‘città’ di Quiliano, una famiglia che abita nella frazione di Roviasca, composta da papà, mamma invalida e figlio di 5 anni e mezzo, rimane completamente senza acqua a seguito della grave ed eccezionale siccità di questo ultimo periodo. Essendo l’abitazione un po' fuori mano, ma pur sempre in una frazione, i residenti si sono sempre arrangiati con acqua del pozzo, perché fino ad ora non è stato possibile il collegamento alla rete a causa degli enormi costi di allaccio che la famiglia non può, da sola, assolutamente sostenere. La famiglia chiede aiuto al Sindaco e all’Amministrazione attuale, la quale fa portare una cisterna di circa 700 litri di acqua per gli usi immediati e avverte che, finita quella, e ovviamente finirà in qualche giorno, la famiglia si dovrà arrangiare da sola contattando le società che portano l’acqua a domicilio e pagandone i costi”. Così in una nota Rodolfo Fersini del gruppo consiliare di minoranza Quiliano Domani.

“Premesso che nelle linee strategiche proposte dall’Amministrazione come programma – prosegue -, nella parte che riguarda la Pianificazione del Territorio, il 7° capoverso riporta evidente la promessa elettorale di assicurare una presenza umana di presidio nelle case adiacenti alle parti boscate: ‘È necessaria la valorizzazione e una miglior vivibilità dei centri storici e dei nuclei rurali, tra cui quelli di Cadibona montagna e Roviasca, per promuovere anche un recupero possibile. anche per favorire una maggior cura dell’entroterra, con il suo grande patrimonio boschivo, rurale ed agricolo e cercando di assicurare una presenza umana atta a presidiare un paesaggio agricolo vasto e caratteristico. il dato politico amministrativo da interpretare è quello di scelte funzionali alla valorizzazione delle frazioni alte’”.

“Mi faccia capire signor sindaco – continua Fersini -, la sua scelta funzionale per valorizzare le frazioni alte e garantire la presenza umana nelle singole case delle frazioni è quella, nel caso in cui non siano connesse all’acquedotto e in casi estremi di siccità come questo, quella di dire ai residenti di arrangiarsi? “.

“Vuole forse dire che l’Amministrazione stanzia somme pari a 21 mila euro all’anno per il giornale Quiliano on line e poi ai nuclei familiari disagiati con mamma invalida e bambino piccolo non è in grado di far loro avere l’acqua?”.

“Ci ripensi signor sindaco, dica a qualcun altro di arrangiarsi e porti l’acqua alle famiglie in difficoltà che presidiano zone rurali di frontiera come quella in questione. Farebbe una bella figura. Come Quiliano Domani ci aspettiamo un serio ripensamento”, conclude il consigliere Fersini.