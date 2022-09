Restyling via Lavadore a Celle, il comune acquista un'area dalla parrocchia di San Michele

Via all'acquisizione di aree di proprietà della parrocchia di San Michele Arcangelo per poter completare il progetto di riqualificazione di via Lavadore e del campo della Ravezza.

Il comune ha infatti avviato una trattativa con i proprietari della zona i quali si sono dichiarati disponibile a cedere al Comune di Celle Ligure gli appezzamenti di terreno limitrofi alla strada e all'ex rettangolo di gioco.

L'amministrazione comunale da tempo sta pensando di dar vita al restyling della via realizzando nuove aree di sosta e percorsi pedonali adeguate anche per persone diversamente abili e il servizio lavori pubblici ha redatto uno studio di fattibilità tecnico economica il cui costo complessivo ammonta a 160mila euro.

Sull'ex campo invece il comune ha intenzione di utilizzarlo come parcheggio dodici mesi l'anno e non solo per i mesi estivi.

Il campo della Ravezza è quindi pronto definitivamente a cambiare look dopo che l'inaugurazione nel marzo del 2017 del nuovo impianto sportivo Olmo-Ferro e la fusione in allora tra il Riviera del Beigua e il Celle Calcio con i conseguenti allenamenti di tutte le leve del settore giovanile in località Natta, aveva fatto cadere nel dimenticatoio e nel conseguente degrado la storica "pietraia" calcata da generazioni di calciatori cellesi.

L'amministrazione ha così l'intenzione, oltre a creare gli stalli per le auto, di procedere con la semina di piante e di essenze all'interno dell'area per migliorarne la vivibilità e l'estetica. Lo studio di fattibilità per l'intervento in questo caso ammonterebbe a 150mila euro.

Il comune era diventato proprietario del campo nel 2018 per la cifra di 92mila euro che erano stati destinati ai passati proprietari, l'istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Il campo sportivo infatti nei mesi di luglio e agosto e nei restanti week end estivi da anni era convertito in parcheggio pubblico e il comune aveva sempre pagato alla diocesi per l'affitto circa 10 mila euro annuali.