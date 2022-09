Vado, in consiglio pronta variazione di bilancio. Gilardi: "La pandemia e l'instabilità socio economica hanno provocato ripercussioni, inseriamo risorse per far partire le opere"

Nella foto i lavori in via XXV Aprile

"Il 29 settembre in consiglio comunale porteremo all'approvazione una variazione di bilancio importante, andando ad inserire risorse per poter proseguire e finalmente far partire le opere programmate nel primo semestre".

A dirlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi che nel parlamentino di Vado Ligure convocato per la fine mese esporrà i diversi interventi che saranno presenti all'interno della variazione.

"Due anni difficili sotto il profilo generale, pandemia prima l'instabilità socio economica dopo, hanno provocato ripercussioni anche sulla gestione degli enti locali e delle associazioni radicate. A partire dalla difficile gestione delle opere pubbliche dovute all'esplosione di prezzi e difficoltà di reperimento dei materiali, con conseguenti nuove norme di gestione amministrativa degli appalti in essere e di quelli da fare" ha proseguito Gilardi.

Nella variazione di bilancio saranno presenti i consolidamenti nelle frazioni, in via Cunio, via Viglietta, Via dei Gravani, via Grilli e via dei Tedeschi e la riqualificazione dei parchi gioco di via Pertinace e della scuola materna, della vecchia scuola nella Valle e dei marciapiedi sulla Via Aurelia e il consolidamento di un tratto di tombinatura sul Rio Valletta.

Attenzione anche alla manutenzione straordinaria della pista dello stadio Chittolina e dei suoi impianti collegati.

"Una serie di stanziamenti importanti e che darà nuova linfa alla rigenerazione e manutenzione della nostra Vado e che vedrà partire nuove progettazioni come la riqualificazione del parco giochi di Segno ed altri interventi oltre che per la gestione del PNRR, finanziamento destinato alla demolizione e ricostruzione della nuova scuola - ha continuato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - Oltre gli investimenti anche contributi alle associazioni sportive e culturali, risorse che possono aiutare a superare periodi difficili. Risorse per i servizi sociali e non per ultimo fondi per garantire l'aumento dei prezzi per l'illuminazione pubblica".

"Un grande lavoro degli uffici, impegnati altresi a gestire partite importanti come il Pnrr della scuola media e, in attesa di conferma ma già iscritto con riserva, il finanziamento Pnrr per il nuovo asilo" conclude Gilardi.