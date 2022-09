La parrocchia di San Maurizio in Segno, in collaborazione con la Società Cattolica “Fede e Lavoro” ANSPI APS ETS e la Confraternita di Santa Margherita, si prepara per festeggiare il proprio patrono, ovvero la festa di San Maurizio.

Questo il programma per domenica 2 ottobre: ore 17,30 Santa Messa Solenne presieduta da S. E. Mons. Calogero Marino e animata dalla corale parrocchiale; processione per le vie del Paese; benedizione eucaristica.