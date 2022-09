Assessorato regionale alla sanità, Sottosegretario Costa tra i papabili. “Se si può portare un contributo, felice di farlo” (VIDEO)

“Non ho mai affrontato questo tema ora continuo a fare il Sottosegretario, a portare il mio contributo, poi valuterò dopo”.

Non chiude la porta il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in merito alle voci che lo danno in pole position come futuro nuovo assessore regionale alla sanità.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha già infatti ammesso che dovrebbe assegnare la delega rimasta negli ultimi due anni nelle sue mani.

“Per me la politica è servizio, laddove si può portare un contributo per la collettività felice di poterlo fare” ha proseguito Costa.

Dopo l’esito delle politiche del 25 settembre quindi probabilmente si potrà conoscere il futuro della giunta regionale visto che in odore di elezione ci sono gli assessori Marco Scajola, Gianni Berrino, Ilaria Cavo e Alessandro Piana e dovranno incastrarsi tutti i “giochi politici” legati alle nomine che vedranno proprio coinvolta la tanto criticata delega.