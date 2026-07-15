Area di crisi industriale, la IX Commissione del Senato approva la risoluzione. Ghezzi (Lega): "Ora strumenti per rilanciare il territorio"

"L'approvazione all'unanimità, da parte della IX Commissione del Senato, della risoluzione dedicata all'area di crisi industriale complessa di Savona è un risultato di grande importanza per il nostro territorio. La Lega da sempre è impegnata su tutti i fronti a far sì che il territorio possa essere dotato di strumenti capaci di affrontare le crisi e accompagnare le imprese nelle sfide della transizione energetica e ambientale". Così in una nota Dario Ghezzi, commissario provinciale di Savona e vice segretario regionale della Lega.

"Ringraziamo l'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa di Regione Liguria, Paolo Ripamonti, per il contributo fondamentale alla risoluzione e in particolare il senatore Bergesio vicepresidente della IX Commissione del Senato.Il Governo ha recepito questi indirizzi attraverso gli impegni contenuti nella risoluzione, dando un segnale importante di attenzione verso il savonese".

"Questo risultato è il frutto del lavoro portato avanti da Regione Liguria, che ha contribuito concretamente a sostenere, in sede governativa, le istanze del territorio nell' ottica di tutelare lavoratori, industrie e settori storici del savonese e di recuperare le aree dismesse e potenziare la zona logistica", conclude Ghezzi.