Spotorno, Remiddi: "Spiagge nel degrado e parcheggi insufficienti, così si penalizzano residenti e turisti"

"Spotorno è una delle perle più preziose della nostra costa. Un patrimonio naturale, turistico ed economico che merita rispetto, cura e una gestione all'altezza delle sue potenzialità. Eppure, la sensazione sempre più diffusa tra cittadini e operatori è quella di un paese che sta lentamente perdendo qualità, attrattività e capacità di rispondere alle esigenze del territorio. Amministrare una comunità non significa imporre decisioni dall'alto o rifugiarsi dietro convinzioni ideologiche. Significa ascoltare, confrontarsi e costruire insieme le risposte ai problemi. Governare vuol dire essere presenti, conoscere il territorio e condividere le scelte con chi vive e lavora a Spotorno ogni giorno". Così Stefano Remiddi, consigliere comunale di minoranza del gruppo "Noi per Spotorno che vorrei".

"Le criticità sono ormai sotto gli occhi di tutti - prosegue Remiddi - Le spiagge libere rappresentano uno degli esempi più evidenti. È incomprensibile che vengano lasciate troppo spesso in condizioni di degrado e scarsa manutenzione. Il principio che il mare appartenga a tutti è sacrosanto, ma non può trasformarsi in un'assenza di regole e responsabilità. Proprio perché è un bene comune, deve essere curato, pulito e gestito con attenzione. Il degrado penalizza residenti, turisti e operatori economici, danneggiando l'immagine stessa di Spotorno. Non meno grave è il problema dei parcheggi, il quale non si risolve sicuramente realizzando un piccolo silos dalle ex scuole elementari evitando cosi' un eventuale cementificazione in centro paese ma eventualmente ricercando aree al di fuori del centro dove gli spazi possono sicuramente essere maggiori e di piu' semplice realizzazione. Da una parte si punta, giustamente, ad aumentare l'attrattività turistica; dall'altra si continua a ignorare una delle principali emergenze del paese. Nei fine settimana il traffico va in tilt, i parcheggi sono insufficienti e il disagio coinvolge tutti: residenti, visitatori e attività commerciali. Promuovere nuovi flussi turistici senza aver prima risolto il problema dell'accessibilità significa alimentare disagi anziché opportunità".

"Il caos non è un servizio e non può essere il primo ricordo che un turista porta con sé dopo aver visitato Spotorno. Servizi efficienti non nascono per caso. Sono il risultato di programmazione, organizzazione e capacità amministrativa. Richiedono un confronto continuo con cittadini, commercianti, operatori turistici, associazioni e gestori degli stabilimenti balneari. Le soluzioni migliori nascono dall'ascolto, dalla presenza sul territorio e dalla volontà di accogliere anche le critiche costruttive, trasformandole in occasioni di miglioramento. Restare chiusi negli uffici comunali non basta. Un'amministrazione deve essere tra la gente, condividere le scelte, valorizzare le competenze presenti sul territorio e creare un clima di collaborazione anziché di contrapposizione. Spotorno possiede tutte le caratteristiche per essere un punto di riferimento della Riviera ligure: bellezza, storia, ospitalità e un tessuto economico dinamico. Ma queste qualità, da sole, non bastano. Senza una visione chiara, senza capacità di programmazione e senza un dialogo autentico con la comunità, il rischio è quello di perdere progressivamente competitività e qualità della vita. Il futuro di Spotorno non può essere affidato all'improvvisazione. Serve una guida capace di unire, ascoltare e decidere con responsabilità", conclude il consigliere di minoranza.