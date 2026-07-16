Ex cantieri Baglietto, Varazze accelera sulla rinascita dell’area: via alle modifiche del "project financing"

Prosegue il percorso amministrativo del “project financing” per l'area degli ex cantieri Baglietto. La Giunta comunale negli scorsi giorni ha approvato la richiesta di modifiche da apportare alla proposta progettuale di Lusben Varazze srl, presentata come “finanza di progetto”, ovvero la modalità di finanziamento di opere di interesse pubblico grazie alla cooperazione con investitori privati. Il progetto prevede la riqualificazione urbana dell’area e dei fabbricati esistenti, la messa in sicurezza della parte terminale del Rio Rianello da Piazza XXIV Maggio fino al mare, la realizzazione di edifici a uso cantieristico e pubblico e di spazi verdi, oltre al completamento della passeggiata a mare e il collegamento con il porto.

"Questa delibera rappresenta un importante tassello di un percorso impegnativo, che ci avvicina sempre di più al compimento del Distretto di trasformazione T1 e ridefinisce l'ingresso di ponente della città – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici –. Prosegue l’iter di un progetto dalle grandi potenzialità di rigenerazione urbana: oltre alla messa in sicurezza della zona dal punto di vista idraulico, si creerà uno spazio aperto, moderno e accessibile a servizio della città. L’integrazione con l’attività cantieristica assicura il consolidamento di un settore che è garanzia di occupazione qualificata e indotto vitale per il tessuto cittadino".

Il progetto complessivo, del valore di oltre 7 milioni di euro, prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo capannone con volumetria ridotta, in continuità architettonica con gli altri edifici attualmente presenti nella Marina. La struttura del nuovo capannone, infatti, lascerà uno spazio di circa 5 metri adiacente alla Via Aurelia destinato alla creazione di un ampio collegamento pedonale con l’ingresso della Marina. Al posto delle ex segherie è prevista la realizzazione di un nuovo complesso ad uso artigianale per le imprese a servizio del cantiere navale, sormontato da una struttura adibita a uffici e da un’altra con funzione pubblica.

"Varazze è in grado di attrarre investimenti importanti con una ricaduta significativa sul tessuto economico locale – dichiara l’Assessore al Demanio e ai Lavori Pubblici Filippo Piacentini–. L’utilizzo di uno strumento strategico come il partenariato pubblico-privato dimostra che a questa Amministrazione vengono riconosciute credibilità e autorevolezza anche nell’interlocuzione con investitori privati".

Gli edifici degli ex Cantieri Baglietto sono stati acquisiti dal Comune nell’ambito del “federalismo demaniale”, la misura con la quale l’Agenzia del Demanio ha trasferito migliaia di beni statali agli Enti territoriali. Nel 2022 Lusben Varazze srl aveva presentato una proposta di “project financing” per la riqualificazione dell’area e il recupero ad uso cantieristico, con l’obiettivo di rilanciare le attività nautiche già presenti e generare ricadute occupazionali e di indotto sul territorio, associato alla realizzazione di opere pubbliche e di interventi di valorizzazione urbana.

Il Comune ha costituito a dicembre 2022 un tavolo tecnico, avviando un percorso di analisi articolato e multidisciplinare, considerate l’entità, la significatività e la localizzazione degli interventi. Gli aspetti da tenere in considerazione, infatti, sono molteplici: i contenuti progettuali, i profili contrattuali, economico-finanziari e di inquadramento e verifica di conformità normativa. Nel corso dei lavori è stato interpellato anche il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per via della particolarità, della rilevanza finanziaria e dell’impatto dell’operazione sul contesto cittadino.

Nell’ottobre 2025, Lusben Varazze srl ha presentato un aggiornamento del piano economico-finanziario dell’opera. Per una migliore valutazione della sostenibilità economica e finanziaria della proposta, il Comune si è avvalso di specifiche professionalità, che potessero essere di supporto nel garantire ed evidenziare rischi e convenienze della eventuale scelta.

I lavori del tavolo tecnico e le valutazioni sul piano economico-finanziario hanno portato alla redazione delle richieste di modifica alla proposta progettuale, approvate dalla Giunta. Le modifiche riguardano principalmente la riorganizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili, il miglioramento degli spazi destinati all'uso pubblico, il superamento delle barriere architettoniche e alcuni adeguamenti alla normativa vigente.

Il perfezionamento della proposta progettuale sarà finalizzato al riconoscimento del pubblico interesse da parte dell’Amministrazione, che successivamente porterà ad un bando di gara per l’assegnazione della concessione e la realizzazione dell’opera.