Celle, lutto per la scomparsa della storica staffetta partigiana Meri Fontanini

È scomparsa all'età di 97 anni la cellese Meri Fontanini. Storica staffetta partigiana, aveva combattuto contro il nazifascismo in Garfagnana e si era battuta da sempre contro la mentalità patriarcale. Era considerata una vera e propria istituzione a Celle Ligure.

"Ha amato tutti noi, ha adorato gli animali e ha sviluppato un senso fortissimo di empatia e solidarietà per le persone più vulnerabili e persino bizzarre. Ha svolto ogni tipo di lavoro già da ragazzina fino ad emanciparsi come donna e cittadina - ha detto il nipote Giovanni Durante - Ha fatto sacrifici oggi per noi impensabili. E, come se fosse un romanzo di Calvino, ha avuto come animale domestico anche una scimmia. Mia mamma, la Frasia, come la conoscete, ha dedicato parte della vita alle sue cure. Ciao Meri".

Lascia la figlia Frasia, la sorella e il fratello, i nipoti e tutti i parenti. Il funerale è stato celebrato questa mattina nella chiesa di San Michele Arcangelo.