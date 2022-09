Musica, letture e solidarietà: il 23 settembre un evento organizzato dalla delegazione ANT di Albenga

Venerdì 23 settembre alle ore 17.30, nell'ambito della settimana della gentilezza, la delegazione ANT di Albenga con il patrocinio del comune di Albenga, ha organizzato un pomeriggio musicale presso il Charity Point di via Roma 46.

Ad allietare tutti i presenti, con i brani di Fabrizio De André, sarà il gruppo "Il Clan Destino De André" con Gil Vignati alla voce, Franco Mantero alle tastiere, Claudio Casanova alla batteria e percussioni e Guy DeAndrade alle chitarre.

"In occasione della settimana della gentilezza, abbiamo pensato di donare alla cittadinanza, questo evento musicale, per avere l'opportunità di condividere un pomeriggio, sicuramente gradevole, e nel contempo far conoscere il nostro Charity Point, ovvero il negozio solidale nel cuore del centro storico che grazie alla sua attività ci da la possibilità di organizzare visite di prevenzione oncologica - dichiara la presidente di Delegazione Cristina Pavanelli - Inoltre sarà il momento giusto per cominciare ad esporre 'l'opera' che le volontarie hanno realizzato come personale omaggio all'indimenticabile Faber e che resterà visibile per tutto il mese di ottobre in occasione di Ottobre De André".

Dalle ore 16.30 invece davanti alla sede di Casa Cultural in Via Roma 25, Tata Narrastorie terrà letture ad alta voce ecologiche e sostenibili, per bambini e bambine, per recuperare l’amore per le storie e la natura. Basta poco per essere felici, una bicicletta e una storia narrata e la voce della donna del Kamishibai voce narrante “Tata Narrastorie” Monica Maggi di Casa Cultural Albenga.

Dalle ore 1630 letture nella via a cura dell'APS #cosavuoichetilegga? In contemporanea dinanzi alla sede UILDM in Via Roma 66, letture e canzoni con Mauro Pinzone, cantautore e lettore dell’APS #cosavuoichetilegga?