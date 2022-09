Onde barocche, visite guidate speciali al Museo Diocesano di Albenga per le Giornate Europee del Patrimonio

Tornano le Giornate Europee del patrimonio, un’edizione dedicata quest’anno al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono state istituite nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e sono oggi un’occasione di grande importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana.

Anche Formae Lucis farà parte del programma dell'intenso weekend culturale: sabato 24 settembre saranno organizzate visite guidate speciali curate dalla dott.ssa Francesca De Cupis (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona) al Museo Diocesano di Albenga in occasione della mostra Onde Barocche alle ore 16.00; 17.00 e 18.00. Le visite si svolgeranno per gruppi di massimo 25 persone ed è dunque necessario prenotarsi a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it specificando nell’oggetto “Giornate Europee del Patrimonio”. La visita è gratuita, il biglietto di ingresso al Museo sarà per tutti a ingresso ridotto (7 euro).

L’evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia e il Museo Diocesano di Albenga.