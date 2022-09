Borghetto S. Spirito, mozione della minoranza per la messa in sicurezza di Corso Raffaello

"Durante la seduta del consiglio comunale del 27 luglio abbiamo discusso l’interrogazione del nostro gruppo di minoranza 'Borghetto Domani' relativa alla sicurezza di Corso Raffaello. Il sindaco e la sua maggioranza avevano in quell’occasione comunicato che al termine della stagione estiva, in attesa dei fondi regionali per intervenire su tutta la strada, avrebbero iniziato a sistemare la parte meno ammalorata. In quella circostanza ci dichiarammo insoddisfatti". Lo affermano Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero, consiglieri di minoranza a Borghetto Santo Spirito.

"Per questo motivo abbiamo deciso di presentare una mozione che verrà discussa al prossimo Consiglio comunale con l’intento di sollecitare l’amministrazione a mettere in sicurezza immediatamente Corso Raffaello con apposite delimitazioni e cartellonistiche, come d’altronde impone la legge, sia per l’incolumità della gente sia per evitare di incorrere in azioni civili e penali in attesa che inizino i lavori di ripristino" concludono gli esponenti del gruppo"Borghetto Domani".