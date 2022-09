Il 30 settembre scade la possibilità di occupazione del suolo pubblico in eccedenza ed in deroga cosi come previsto dalla normativa anti Covid al fine del distanziamento sociale.

A comunicarlo è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha pubblicato anche l'avviso ricordando ai titolari delle attività economiche dal primo di ottobre le installazioni non legittimitate dai titoli edilizi dovranno essere rimosse.