Tecnologia LIM per le scuole di Mallare, il comune: "Massima attenzione per i nostri ragazzi"

La scuola dell'infanzia e la primaria completamente attrezzate con sistemi multimediali LIM. Lo comunica l'amministrazione comunale di Mallare guidata dal sindaco Flavio Astiggiano che aggiunge: "Continuiamo a prestare la massima attenzione per i nostri ragazzi e per gli insegnanti che con grande impegno lavorano per la loro formazione".

"Prossimamente saranno eseguiti alcuni miglioramenti alla struttura con il rifacimento del muro di recinzione, della facciata con isolamento del cappotto, nonché la sostituzione della vecchia caldaia con due nuove di ultima generazione a condensazione".

"Ringraziamo gli operatori della scuola, il conducente dello scuolabus, gli insegnanti e la dirigente scolastica", concludono dall'amministrazione comunale.