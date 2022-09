Meteo, si chiude l'allerta gialla nel centro levante del savonese

Si è chiusa senza particolari criticità segnalate sul nostro territorio provinciale, l'allerta meteo diramata nelle scorse ore per temporali sul settore B della Liguria. Per quanto riguarda il savonese, i comuni interessati erano quelli della fascia costiera da Spotorno a Varazze.

Per la giornata di oggi, domenica 25 settembre, le previsioni di Arpal confermano ancora tempo perturbato, in particolare nella mattinata, con cielo grigio e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sparse sulla regione, che difficilmente dovrebbero riguardare il savonese. Attenuazione dei fenomeni precipitazioni dal pomeriggio.

Le temperature minime sono stazionarie o in calo mentre le massime in aumento. I venti saranno moderati, con locali rinforzi in attenuazione. Il mare mosso, andrà a calare dal pomeriggio.

Per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì 26 settembre, un flusso umido meridionale manterrà il cielo tra irregolarmente e molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di isolato rovescio. Locali schiarite costiere più probabili sull'imperiese.