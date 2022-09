Una persona è stata schiacciata da un mezzo agricolo ed immediato è scattato l'allarme intorno alle 17.45.

L'incidente sarebbe avvenuto in via Nazionale Piemonte in un terreno presente nella frazione di Maschio a Savona.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Croce d'Oro di Albissola Marina, la Croce Bianca di Cairo e l'automedica del 118.

Purtroppo per l'uomo però non c'è stato nulla da fare e nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO