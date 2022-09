Celle, 240mila euro per gli interventi di ripristino della passeggiata Pertini

Lo scorso 15 settembre il Settore Protezione Civile della Regione Liguria ha notificato la concessione di un contributo di 240mila euro per gli interventi di ripristino della passeggiata Pertini danneggiata a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2019.

In seguito alla mareggiata del 23 e 24 novembre 2019, erano state infatti evidenziate alcune lesioni alle strutture di protezione del paramento murario, oltre che alla stessa scogliera al piede.

"Inoltre, il cordolo in testa al paramento risultava gravemente danneggiato in alcuni punti, nei quali è completamente stata esposta l’armatura della struttura - spiegano dal comune cellese - Infine, è visibile lo scivolamento verso mare e lo scalzamento stesso di alcuni massi della scogliera di protezione, che in alcuni casi risulta essere talmente deformata da scoprire le fondazioni del muro del rilevato".

I lavori inizieranno entro novembre 2022.