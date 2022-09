Lavori nel fiume Bormida, giudizio positivo per il comune di Carcare: il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara "improcedibile il ricorso"

Lavori per la messa in sicurezza del fiume Bormida, zona via Abba, messi in campo dal comune di Carcare: il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si è espresso in merito al ricorso presentato (e successivamente ritirato) da Luigi e Marcello Irgher.

L'organo giurisdizionale - si legge nella sentenza - ha dichiarato improcedibile l'appello, compensando tra le parti le spese del giudizio.

"Si tratta di una buona notizia che certifica la bontà di questo progetto, sia tecnica che giuridica, in merito alle normative nazionali e regionali per quanto riguarda la difesa del suolo", spiega il sindaco Christian De Vecchi.

Lo scorso febbraio era arrivato il semaforo verde da parte della Conferenza dei Servizi che approvando integralmente ogni singolo lotto aveva accertato la conformità del progetto, gettando allo stesso tempo i presupposti della decadenza della totalità dei punti oggetto del ricorso.

"Questa sentenza attesta che il comune ha agito nelle regolarità - conclude il primo cittadino - E' in via di appalto il terzo lotto, a breve sarà assegnato, il cui progetto prevede un intervento sullo scolmatore delle acque pubbliche e il riordino della scogliera realizzata dagli stessi Irgher a protezione del proprio stabilimento".

Contro il progetto di via Abba era sorto anche un comitato che aveva indetto una raccolta firme.