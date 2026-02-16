Federfarma Savona: nuovo assetto del Consiglio Direttivo dopo le dimissioni di Figini

Cambio ai vertici di Federfarma Savona. A seguito delle dimissioni del consigliere Gianluigi Figini, ratificate nella seduta del Consiglio Direttivo del 2 febbraio scorso, l'associazione dei farmacisti della provincia ha comunicato il nuovo assetto degli organi direttivi.

Alla guida dell'organizzazione resta confermata la presidente Maria Paola Bovero, affiancata dal vicepresidente Corrado Varaldo. Le funzioni di segretario sono affidate a Gill Delfino, mentre la tesoreria è in capo ad Alberto Vieri.

Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Aldo Gallo, Carolina Carosio, Marco Ferrando, Ester Padovani e Alessandro Sattin.

Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti: revisori effettivi sono Lidia Bacino e Roberto Ranaldo, con Giovanni Zorgno e Roberto Pansolin nel ruolo di supplenti.

Il nuovo organigramma è stato ufficializzato con comunicazione protocollata il 3 febbraio.