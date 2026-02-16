Savona, nuova illuminazione solo nel tratto senza pini di Corso Tardy e Benech: il Comune attende lo studio sulle potature

Il nuovo impianto di illuminazione in corso Tardy e Benech è stato realizzato solo dalla rotonda di via Stalingrado fino all'incrocio con via Giusti e via Calamaro, in sostanza nel tratto dove ci sono le nuove piante, non nella parte dove si trovano i pini marittimi.

Ed è proprio a causa dei pini marittimi che il Comune ha dovuto prendere tempo. Infatti le chiome dei pini creano problemi all'illuminazione e Palazzo Sisto ha commissionato uno studio sulle modalità con cui dovranno essere effettuate le potature, in modo che non interferiscano con il nuovo sistema di illuminazione, per poi installare le nuove luci. Il sistema di illuminazione esistente non è molto efficace perché le chiome delle piante coprono i lampioni e sono richieste continue potature.

"Dovremo potare alcuni alberi – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi – per poter fare l'intervento. Attendiamo lo studio che abbiamo chiesto al direttore dei lavori. Dovremo fare una potatura ad hoc che non crei problemi alla nuova illuminazione. Due pini marittimi sono stati tagliati e gli altri li poteremo, anche se quelle piante andrebbero sostituite tutte, ma al momento non ci sono risorse sufficienti che abbiamo indirizzato verso altre priorità".