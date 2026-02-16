Cairo, oltre 2 milioni per il restyling di piazza Abba e via Fratelli Francia: inaugurato il primo lotto e avviato il secondo

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato oggi a Cairo Montenotte, insieme al sindaco Paolo Lambertini, il primo lotto dei lavori di riqualificazione di piazza Abba e di via Fratelli Francia, finanziato da Regione Liguria. L’intervento ha riguardato le aree comprese tra piazza Abba e piazza della Vittoria e ha previsto una riqualificazione complessiva dello spazio urbano, con la realizzazione di un’area pedonale continua, sicura e accessibile, una nuova pavimentazione e un generale miglioramento della fruibilità e del decoro degli spazi pubblici. Il contributo complessivo di Regione Liguria per il primo lotto ammonta a 300 mila euro. Contestualmente, è stato dato il via ai lavori del secondo lotto per il completamento della piazza, del valore di 337 mila euro, anch’esso finanziato dalla Regione.



La riqualificazione di piazza Abba si inserisce in un progetto di Rigenerazione Urbana più ampio sostenuto da Regione Liguria, che comprende anche gli interventi già realizzati in piazza della Vittoria per 1,4 milioni di euro. Sommando il primo lotto inaugurato oggi da 300 mila euro, il secondo lotto appena avviato da 337 mila euro e i lavori precedenti in piazza della Vittoria, il valore complessivo degli interventi supera i 2 milioni di euro. Questo testimonia l’attenzione e l’impegno di Regione Liguria nel sostenere la rigenerazione urbana a Cairo Montenotte, restituendo alla comunità spazi pubblici sicuri, accessibili e funzionali, e valorizzando il cuore della città come luogo di incontro e socialità.



“L’intero progetto di rigenerazione di piazza Abba e piazza della Vittoria rappresenta un investimento importante per il centro di Cairo Montenotte – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Oggi inauguriamo il primo lotto di lavori in piazza Abba, restituendo alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e funzionale, e diamo il via al secondo lotto, che completerà la riqualificazione della piazza. Questi interventi, insieme a quelli già realizzati in piazza della Vittoria, mirano a creare continuità e centralità negli spazi pubblici, valorizzando il cuore della città e migliorando la qualità della vita quotidiana. La rigenerazione urbana è uno strumento fondamentale per rafforzare l’identità dei territori e sostenere lo sviluppo locale. A Cairo Montenotte, considerando i tre interventi di rigenerazione urbana conclusi e in fase di avvio, l’investimento complessivo di Regione Liguria supera i 2 milioni di euro, a testimonianza della fiducia della Regione in questi progetti. Nella sola provincia di Savona, dal 2021 a oggi, Regione Liguria ha finanziato 50 interventi per un valore complessivo di 14 milioni di euro, confermando un impegno concreto e continuativo a favore dei territori”.



“Ringraziamo la Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione continua dimostrata verso la nostra città - commenta il sindaco Paolo Lambertini -. Questo intervento non è isolato o fine a sé stesso, ma si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione e rigenerazione urbana, avviato con Piazza delle Vittoria e proseguito con la pedonalizzazione e la valorizzazione dell’area antistante la SOMS di Pizza Abba e di Via Fratelli Francia. Un lavoro coerente e organico, con l’obiettivo di restituire continuità, qualità e centralità agli spazi pubblici del centro cittadino. Grazie al sostegno della Regione che ha già finanziato il secondo lotto potremo intervenire anche sull’area adiacente, riorganizzando parcheggi e passaggi pedonali, migliorando l’accessibilità e abbattendo le barriere architettoniche. Un segnale concreto di come la capacità di progettare con visione producano risultati tangibili per i cittadini".

Aggiunge il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza: "L’intervento ha trasformato il cuore del centro cittadino attraverso una pedonalizzazione completa, restituendo alla comunità spazi ordinati, sicuri e funzionali. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale del piano di rigenerazione sostenuto da Regione Liguria, garantendo continuità estetica dopo i lavori già conclusi in Piazza della Vittoria. Oggi è stata inoltre presentata la fase successiva dell'opera, già finanziata e in fase di appalto. Questo nuovo stralcio permetterà di ultimare il comparto urbano riorganizzando i parcheggi e mettendo in sicurezza i percorsi pedonali, con un impegno preciso verso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un investimento concreto che valorizza l’identità cittadina e potenzia l’accessibilità degli spazi pubblici per tutti i residenti".