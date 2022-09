Nel Golfo dell'Isola il weekend è tempo di "Swim the Island": corse e orari della navetta Tpl Linea

E’ stato definito il programma di collegamenti per la manifestazione “Swimtheisland”, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre, quando nelle acque della stupenda Area Marina Protetta Isola di Bergeggi si accenderanno riflettori sugli oltre 2mila nuotatori pronti alla sfida sportiva: il campo di gara è previsto al Bahia Blanca di Spotorno.

Tpl Linea è pronta a garantire il servizio di trasporto gratuito in occasione dell’atteso evento grazie ai bus navetta previsti per il Golfo dell’Isola. Un servizio anche figlio della partnership coi Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio alla seconda stagione estiva di accordo per il trasporto locale nel comprensorio turistico dell'Isola di Bergeggi.

Per la due giorni sportiva ancora in azione i minibus dell’azienda di trasporto savonese, con corse aggiuntive e una programmazione ad hoc per rispondere alle esigenze di mobilità di tutti i partecipanti e visitatori.

“Il successo del servizio navetta in un comprensorio prestigioso e di grande richiamo per molti visitatori durante i mesi estivi si completa con questo importante evento sportivo, in grado di richiamare migliaia di persone - affermano la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso -. Quindi ci siamo attrezzati per accogliere al meglio quanti utilizzeranno i nostri mezzi per gli spostamenti tra l’area di gara e le destinazioni indicate dall’organizzazione”.