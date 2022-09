Piana Crixia, uomo punto da calabrone: mobilitato l'elicottero in località Cascina

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno a Piana Crixia, in località Cascina, per un uomo di 51 anni punto da un calabrone. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 17 e la macchina del pronto soccorso si è subito mobilitata.

L'uomo secondo quanto riferito sarebbe andato in shock anafilattico. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Giusvalla. La centrale operativa ha mobilitato anche l'elicottero da Alessandria.

Il 51enne è stato trasportato per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Alessandra.