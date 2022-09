Tra Fedez e Achille Lauro anche lo Spiderman savonese coi piccoli malati di cancro

Una visita speciale ieri (27 settembre, ndr) per i piccoli pazienti malati di tumore del reparto pediatrico dell'ospedale di Monza che hanno potuto conoscere da vicino un supereroe e due vere star musicali.

L'ospedale brianzolo è infatti da tempo sostenuto dalla popstar Achille Lauro, non insolito nel portare qualche momento di spensieratezza e leggerezza a chi quotidianamente combatte la battaglia per la vita. E ieri non è stato solo.

A fargli compagnia, con sua grande sorpresa, è stato il rapper Fedez, reduce a sua volta da un'operazione per rimuovere un cancro al pancreas, e anche il savonese Mattia Villardita, in arte Spiderman.

Una giornata con i giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a cui hanno preso parte anche gli "Eugenio in Via di Gioia" che Fedez ha raccontato, come di consueto, attraverso i suoi canali social con stories dove traspariva chiara la gioia dei piccoli pazienti, coinvolti a fine giornata in una particolare gara in pieno stile X-Factor.