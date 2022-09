Compie oggi, 29 settembre, 100 anni la cellese Maddalena "Lena" Bruno in Ramognino.

Nata nel 1922 il giorno della festa padronale di San Michele ha gestito per 30 anni la storica ferramenta prima presente in via Aicardi e poi in via Colla.

Quest'oggi riceverà la visita del sindaco Caterina Mordeglia e del vicesindaco Giovanni Siri e verrà festeggiata da tutti i parenti tra cui 4 nipoti e 6 pronipoti.