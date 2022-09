Aurelia Bis, 4 le offerte presentate per la realizzazione del lotto di completamento

Sono 4 le offerte presentate per la realizzazione del lotto di completamento dell'Aurelia Bis.

A renderlo noto è Anas dopo la scadenza dello scorso 28 settembre in attesa di conoscere l'esito dell'apertura delle buste e l'affidamento dei lavori.

I lavori consentiranno la realizzazione della viabilità di accesso all’hub portuale della città e l’interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado con l'importo totale dell’investimento che è di 92,2 milioni di euro.

L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto e arrivato all'80%. Il tracciato della variante Aurelia in questo tratto ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). Questo lotto di completamento ha una lunghezza complessiva in asse di 5,1 km e prevede 4 gallerie.

I tempi di esecuzione dell'opera sono stimati in 3 anni dalla consegna dei lavori.

È in corso la progettazione del 2 ° lotto della variante Aurelia di Savona: l’importo totale dell’investimento è stimato in 189 milioni di euro. Ad oggi è finanziata la sola progettazione per 7 milioni di euro e sono in fase di studio due tracciati: uno che prevede la prosecuzione della Variante Aurelia con inizio dallo svincolo di Corso Ricci fino in via Stalingrado, e un secondo, che prevede il termine della variante al casello autostradale di Savona/Noli bypassando, in galleria, l’abitato di Savona.