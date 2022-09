Fuoco di Sant’Antonio: a Savona una giornata dedicata alla vaccinazione

Il 3 ottobre dalle 14 alle 18.30 al Palacrociere di Savona Asl2 organizza una giornata dedicata alla vaccinazione contro l'herpes zoster.

L'herpes zoster comunemente anche noto come fuoco di Sant'Antonio è una eruzione cutanea dolorosa dovuta alla riattivazione del virus della varicella. Il 10-20% della popolazione nel corso della propria esistenza può andare incontro alla riattivazione del virus e quindi manifestare il cosiddetto "fuoco di Sant'Antonio." Il fatto acuto permane e si risolve nell'arco di qualche settimana, ma quello che dà più impatto sulla qualità di vita sono sicuramente le complicanze post erpetiche, che possono durare anche mesi o addirittura anni.

L'unica arma che abbiamo a disposizione contro l'herpes zoster è la prevenzione, per cui è essenziale la vaccinazione.

Oggi possiamo disporre di un vaccino altamente sicuro ed efficace, che va utilizzato nei soggetti in determinate categorie di rischio e per fasce d'età: le categorie che hanno diritto alla vaccinazione relativa all'herpes zoster sono i sessantacinquenni e alcune a rischio come i diabetici e cardiopatici le broncopneumopatie e i soggetti immunocompromessi, come da Piano Nazionale di Prevenzione.

Il 3 ottobre Asl2 dedica la giornata ai nati nel 1956 e 1957, ai quali è stato inviato un invito mediante lettera cartacea.

Nell'arco del pomeriggio gli interessati potranno eseguire la prima dose di vaccino, mentre per la seconda occorrerà ripresentarsi sempre al Terminal Crociere il 12 dicembre.