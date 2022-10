Impegno per Carcare: "Il sindaco avalla le dichiarazioni del comandante della polizia municipale"

"Finalmente è tutto chiaro. Mercoledì 28 settembre durante il Consiglio comunale, dopo un'inopportuna e non preannunciata, sull'ordine del giorno, con richiesta di fuoriuscita del numeroso pubblico da parte del sindaco si è svolta la discussione a porte chiuse della nostra interrogazione avente come oggetto le dichiarazioni a mezzo stampa del comandante della polizia municipale di Carcare".

Cosi commenta il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" che aggiunge: "Siamo in attesa della stesura ufficiale dei verbali ma possiamo preannunciare che alle nostre domande in merito alla questione ci sono state date altrettanto chiare e coincise risposte, almeno questa volta: 'il sindaco era conoscenza delle dichiarazione del comandante della polizia municipale?', risposta 'Si'; 'E' concorde con queste dichiarazioni?', risposta 'Si'; 'Ha preso qualche tipo di provvedimento disciplinare dopo l'uscita a mezzo stampa delle dichiarazione del comandante della polizia municipale?', risposta 'No'. Finalmente i cittadini, gli amministratori dei comuni limitrofi, i commercianti e gli automobilisti in transito a Carcare hanno finalmente risposte chiare".

"Inutile prendersela con la polizia municipale quando le loro esternazione e il loro operato è avallato condiviso e approvato dal sindaco De Vecchi - concludono dall'opposizione - Il comandante e i suoi collaboratori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo perché finalmente è chiaro a tutti da chi prendono direttive in merito alla gestione dei controlli nel nostro comune".

La bagarre politica era scoppiata lo scorso settembre quando il comandante della polizia municipale aveva dichiarato: "Abbiamo constatato durante l'attività di controllo che esiste una minoranza di cittadini residenti nei paesi più piccoli, dove non esiste il servizio di polizia locale, che si ostina a circolare senza essere in regola con i documenti ai sensi del CDS. A coloro sconsigliamo di percorrere le strade di Carcare".