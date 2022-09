"Sindaco dimettiti", volantini della minoranza per Celle: "Assessori e consiglieri della maggioranza state onorando il mandato che vi è stato dato?"

"Sindaco ora dimettiti!!". Questo l'esplicita richiesta rivolta alla prima cittadina di Celle Caterina Mordeglia dalla minoranza di Uniti per Celle ed esposta su un volantino esposto per tutto il paese.

Al centro le dimissioni della capogruppo di maggioranza del gruppo Aria Nuova Rossana Mordeglia che arriva dopo la decisione di lasciare il suo incarico da assessore di Roberto Piombo il quale aveva lasciato libero il suo posto in consiglio comunale all'avvocato Gabriele Tassone che a sua volta aveva rifiutato l'incarico.

"Tre anni di mandato, 3 dimissioni: 2020 Roberto Piombo, assessore si dimette in contrasto con l'amministrazione; 2020 Gabriele Tassone, rifiuta incarico; 2022 Rossana Mordeglia, capogruppo si dimette in contrasto con l'amministrazione" continuano nel volantino. Dei 5 consiglieri più 1 in remoto chi sarà il prossimo? Carlo Barindelli partecipa al Consiglio Comunale in video conferenza! Assessori e consiglieri della maggioranza (ma quale?) state onorando il mandato che vi è stato dato? Dimettetevi" la richiesta della minoranza.