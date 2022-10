La loanese Elena Ballerini a “Tale e Quale Show” su Rai 1 emoziona la giuria interpretando Olivia Newton-John

La loanese Elena Ballerini, conduttrice televisiva e cantante, ieri sera (30 settembre), ha fatto il suo esordio a “Tale e Quale Show”, in onda in prima serata su Rai 1, interpretando il celebre brano "Hopelessly devoted to you” dell’indimenticabile Olivia Newton-John, scomparsa purtroppo lo scorso agosto.

La giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Leonardo Fiaschi (nelle vesti di capitan Lorenzo Jovanotti), ha valuto la performance del talento, in gara con altri 10 concorrenti (11 in totale), con simpatia e professionalità. “Mi hai emozionato, brava. Hai cantato benissimo e mi hai ricordato tanto la voce pulita di Olivia”, ha commentato la Goggi. Incredibilmente, anche Cristiano Malgioglio, che boccia la maggioranza delle performance artistiche, ha valutato positivamente, con un “Abbastanza benino”, che è tanto nella media delle sue valutazioni.

Nella classifica della puntata dello show condotto da Carlo Conti però, la Ballerini si è piazzata all’8avo posto.

Elena Ballerini, sposata e mamma di un bimbo di 3 anni, è genovese di nascita. Ha vissuto a Loano durante l’infanzia e l’adolescenza e, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Giordano Bruno ad Albenga, ha proseguito gli studi all’università di Genova. Fin da bambina ha studiato canto e recitazione. La prima apparizione in tv, su Rai 2, risale al 2011, nella trasmissione “La terra delle meraviglie”, ma l’esordio vero e proprio è nel 2012, quando viene scelta come inviata per la trasmissione La TV Ribelle, magazine quotidiano dedicato ai ragazzi, in onda su Rai Gulp. Da qui non si è mai fermata e nel 2018 pubblica anche un libro edito da Mondadori, “Come non darla...vinta”, sul trinomio Potere-Sesso-Libertà ai giorni nostri.