Giornalista allontanato dalla conferenza pre gara, la Sampdoria: "Mancato rispetto delle modalità di partecipazione"

"Il signor Bisacchi era stato avvisato della mancata presenza al post-conferenza per motivi che sono stati chiariti direttamente con il medesimo e che nulla hanno a che vedere con articoli, giudizi e/o valutazioni del giornalista ma con il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla stessa". Precisa così la Sampdoria in riferimento alla nota del pomeriggio odierno con cui l'Ussi denunciava un presunto comportamento non propriamente corretto della società nei confronti di un giornalista.

"L’allenatore Giampaolo - aggiunge inoltre la nota nel comunicato - non ha avvallato alcuna decisione per il semplice fatto che tali decisioni non rientrano nelle sue mansioni e competenze".

"Da sempre l’U.C. Sampdoria ha mantenuto rapporti corretti con il mondo dei media nel rispetto reciproco delle differenti posizioni e pensieri e ne è ulteriore testimonianza e conferma il fatto che venga concesso ai giornalisti della carta stampata un momento con il mister per valorizzare il proprio lavoro" conclude la nota.