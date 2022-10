Cinquanta commercianti in centro a Savona senza rete Fastweb da un mese: "Situazione disastrosa e assurda"

Continua a latitare da un mese la rete Fastweb nel centro di Savona e la presidente di Ascom Confcommercio e commerciante savonese Laura Chiara Filippi punta il dito contro il protrarsi del disservizio che sta mettendo in seria difficoltà i commercianti savonesi e non solo.

" È insostenibile e assurda una cosa del genere. Una situazione disastrosa in un momento per altro dove non si vende tantissimo ".

Senza la rete telefonica e il collegamento ad internet infatti le attività tra Via Luigi Corsi, via Verzellino, via Montenotte e Via Guidobono non riescono a far pagare i clienti con le carte elettroniche e i registratori di cassa sono bloccati.

"Siamo in questa situazione dal 3 di settembre, la rete era stata ripristinata per circa 48 ore ma siamo tornati a breve al punto di partenza e non potendo fare la chiusura di cassa abbiamo anche problemi con l'Agenzia delle Entrate, oltre al disservizio con i cittadini che se non possono pagare con il bancomat decidono di non acquistare - ha proseguito Laura Chiara Filippi - Se fra 5 anni fioccheranno le multe vallo a spiegare che era in corso un disservizio, non possiamo dimostrarlo".