Una ciocca di capelli per ricordare Masha: l'iniziativa dallo Zonta di Alassio e Albenga

"Nelle ultime settimane, le donne iraniane sono scese in strada a protestare contro la brutale morte della 22enne Jina Mahsa Amini, colpevole di aver indossato in maniera inappropriata il velo, da cui fuoriusciva una piccola ciocca di capelli, e chiedono i loro pieni diritti, compreso il diritto all’autonomia corporea, in risposta alle crescenti minacce e ai numerosi arresti di donne per aver violato il severo d’Iran Codice ress e leggi obbligatorie sull’Hijab".

Lo ricorda lo Zonta Club Alassio-Albenga che, da sempre sensibile a queste vicende intervenendo laddove vi è da promuovere l'emancipazione e il rispetto della figura femminile, lancia la propria iniziativa di sensibilizzazione per quanto sta avvenendo in queste settimane in Medio Oriente.

"Come organizzazione impegnata a promuovere la giustizia e il rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Zonta International condanna queste violazioni dei diritti umani delle donne iraniane e sostiene il Commissario ad interim delle Nazioni Unite, Nothing Al-Nashif, condanna l’uso inutile o sproporzionato della forza contro i manifestanti, e chiede all’Iran – in quanto Stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici – di rispettare la libertà di espressione di riunione e di associazione" scrivono dall'associazione.

Da qui la volontà di portare un proprio sostegno, seppur simbolico, alle proteste: "A sostegno delle numerose donne iraniane, giovani e meno giovani, che protestano coraggiosamente nelle piazze principali diffondendone poi le immagini, che commuovono il mondo, tagliandosi ciocche dei propri capelli, il Club Zonta Alassio-Albenga ha avviato un’iniziativa di solidarietà pacifica chiedendo la donazione di una piccola ciocca di capelli in ricordo di Masha. Le ciocche raccolte verranno inviate ai consolati iraniani, come forma di protesta solidale contro le repressioni".

All’iniziativa avviata dalla presidente Barbara Montagna, si sono uniti anche altri saloni di parrucchieri locali che hanno già avviato la raccolta e il sostegno alle donne iraniane: “Invitiamo a lasciare una piccola ciocca di capelli come gesto pacifico contro la violenza omicida e sproporzionata della polizia a difesa dei diritti delle donne e della libertà personale”, dichiara la presidente.