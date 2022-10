Albenga e il lavoro agricolo: sul Lungocenta un murales per sensibilizzare sul tema

È stato realizzato nei giorni scorsi in zona Lungocenta all’intersezione con via XXV Aprile un murales sul tema del lavoro in agricoltura.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto S.I.P.L.A. Nord (Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori in Agricoltura) e dello “Sportello Radici”, è stata seguita da Fondazione Comunità Servizi, Arci Savona e Arci Liguria che hanno lavorato in sinergia con il Comune di Albenga.

Va ricordato che la Rete Sipla è una rete nazionale di presidi e servizi territoriali nata per proteggere e sostenere i lavoratori agricoli stranieri e non solo.

Albenga, essendo una città con forte vocazione agricola, è stata scelta per questo progetto che ha visto la realizzazione di uno sportello per sostenere ed aiutare a orientarsi nel mondo della burocrazia i lavoratori di questo comparto.

Spiega Francesco Manica di Arci Savona: «Al termine delle attività del progetto S.I.P.L.A. Nord che ha visto nascere all’interno di alcune stanze dello Yepp Albenga lo “Sportello Radici” punto di riferimento per molti lavoratori del comparto agricolo, abbiamo deciso di realizzare un murales volto a sensibilizzare i cittadini e i visitatori della bellissima Città delle Torri sul tema lavoro nel comparto agricolo. Il murales è stato realizzato da 2 ragazzi, Kolibrì e SaddStann i loro nomi d’arte».

Il fulcro dell’opera è l’albero con le radici ben visibili, “logo” che abbiamo pensato per lo sportello, e i lavoratori agricolo con uno skiline che, con le torri, ricorda e richiama Albenga.

«Il murales è un segno che rimarrà sul territorio dell’attività portata avanti dallo sportello Radici nell’ambito del Progetto Sipla Nord - afferma invece l’assessore alle Politiche Sociali albenganese, Marta Gaia - Il riscontro ricevuto è stato molto importante e lo sportello ha funzionato riuscendo a dare un supporto concreto e assistenza a molti lavoratori del comparto agricolo. Le attività e i progetti in questo campo continueranno. Albenga ha una spiccata vocazione agricola, per questo è importante avere sempre un’attenzione particolare su questa materia».